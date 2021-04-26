إكرامي: لن أرد على هجوم المهدي سليمان.. وسبب الخلاف مع البدري ورسالة لجماهير الأهلي

رفض شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الرد على تصريحات زميله في الفريق المهدي سليمان وهجومه عليه مؤكدا أن لم يعتد على ذلك.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز

وتحدث إكرامي عبر قناة المحور قائلا: "قبل انتقالي إلى بيراميدز كنت أتحدث عن المهدي وعن أحمد الشناوي بشكل جيد جدا وفي أزمته مع الإدارة تحدثت معه وساندته".

وأكمل "لم أحصل على مكان المهدي في بيراميدز، الكرة ليس فيها ظُلم فيها رزق وهذا الرزق هو من عند المولى عز وجل، أحيانا لا يقيم الشخص الأمور بشكل جيد فيقيم نفسه والواقع بشكل خاطئ".

وأضاف "لن أرد على هجوم المهدي سليمان لقد قيل عني أكثر مما قاله من حراس آخرين اسمهم أكبر من اسم المهدي ولم أرد".

واستدرك إكرامي "ما يحزنني هو أن علاقتنا ليست جيدة لأنني لم يحدث معي ذلك ومع أي حارس في أي مكان لعبت فيه، ما فعله المهدي ليس جيدا له ولا لمستقبله ولن يحصل على استفادة منه".

وشدد "من السذاجة القول إنني اشترطت على بيراميدز اللعب أساسيا في مفاوضاتي مع النادي، من حق أي شخص أن يقول أي شيء ولكن من يستطيع الإثبات؟".

وعن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق وسموحة الحالي قال: "علاقتنا جيدة حاليا لكن في كأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون حدث خلافا بيننا لفترة ليست بالقصيرة بسبب تصريح أدلي به تسبب في مشكلة لي".

وأوضح إكرامي "أعلن ناجي إنني لست مصابا كي لا يعرف الجمهور والمنافسين أن منتخب مصر سيكمل البطولة بحارس واحد فقط وهذه كارثة ولكن البعض تصيد ذلك التصريح وادعى أنني أتمارض لأنني لا ألعب بشكل أساسي".

وشدد "لكن بعد فترة الخلاف انتهى والعشرة بيننا كبيرة وموقف مثل هذا لن يؤثر على تلك العشرة بيني وبين ناجي".

وعن قرار رمضان صبحي بالانتقال إلى بيراميدز قال إكرامي بحسم: "هذا قراره وحده فقط".

أما عن حسام البدري مدرب الأهلي الأسبق ومنتخب مصر الحالي قال: "لا أنكر العشرة بيننا لكننا اختلافنا بشكل كبير قبل كأس العالم لأنه تسبب في إبعادي عن المشاركة وهذا أزعجني".

وأردف "أنا لا أختلف مع مدرب لا يشركني بل هناك مدربين علاقتي بهم جيدة جدا ولم أكن أشترك معهم في المباريات لكن اختلافي يكون بسبب طريقة معاملة معينة وأشعر بالتفرقة وعدم الاحترام".

وبسؤاله هل ظلمه البدري أم لا رد إكرامي "لا أعرف".

أما عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فقال: "أحبه جدا فهو زميل والدي في الملاعب كذلك".

وتابع "لا أحب أن أصبح مكانه وفي اللحظة الحالية لا أرى إنها الوقت المناسب للتفكير في خطوة رئاسة الأهلي".

وشدد "تلك الخطوة تحتاج لمشوار طويل للوصول إليها".

أما عن رسالته لجمهور الأهلي قال إكرامي: "هذا الجمهور له فضل علي وعلى عائلة إكرامي كلها، بل وعلى كل من انتمى للأهلي".

وأضاف "الجمهور هو درع النادي وسيفه الحقيقي لا يستفيد أي شيء عايز النادي يريد رؤية النادي في أفضل مكان وكل اللاعبين ينضمون له".

واستدرك إكرامي "مشاعر الجمهور على حد ما أحيانا تبقى قاسية لكن هو السبب في نجوميتنا كلنا، ربما في الفترة الأخيرة البعض حاول يؤث ر عليه ويقنعه أن أبناء الأهلي انقلبوا عليه لكن هذا غير صحيح على الإطلاق".

وشدد "مهما حدث ومهما دارت الأيام سأتشرف أن ذلك الجمهور هتف باسمي واسم أبي، الجمهور هو السند والدرع الحقيقي للأهلي".

وأتم إكرامي "أتمنى في يوم من الأيام أن يحكم الجمهور بالمشاعل والعقل سويا، وأنا لست حزينا من الجمهور".