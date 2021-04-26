الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة المصري

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، عن سلبية مسحة كامل أفراد الفريق قبل مواجهة المصري.

الأهلي يلتقي المصري مساء غد الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري، في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

وخضع لاعبو الأهلي وجهازه الفني لمسحة طبية للكشف عن كورونا أمس الأحد لمواجهتي المصري والجونة.

وكان الأهلي قد فاز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من الجولة 13.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر.