المُقنّع فالكاو يعود لتدريبات جالاتاسراي

عاد راداميل فالكاو للتدريبات الجماعية لفريقه جالاتاسراي اليوم الإثنين.

وظهر فالكاو مرتديا واقيا للوجه، بعد أن أصيب بكسر في عظام الوجنة بوقتٍ سابق.

كما شهد المران مشاركة مصطفى محمد بشكل طبيعي بعد تعافيه من فيروس كورونا وتسجيله هدف الانتصار على أنطاليا سبور بالمباراة السابقة.

وخضع فالكاو لجراحة يوم 11 أبريل الماضي بعد تعرض لإصابة قوية في المران على إثر التحام مع زميله كريم أكتوركوجلو.

وتسبب الاصطدام في كسر بعظام وجه فالكاو أبعده عن الملاعب بالأسبوعين الماضيين.

وسجّل فالكاو 8 أهداف في 15 مباراة مع جالاتاسراي هذا الموسم، إذ قضى أغلب فترات الدور الأول مصابا.

ويستعد جالاتاسراي لمواجهة كونيا سبور مساء الأربعاء المقبل في الجولة 36 من الدوري التركي.