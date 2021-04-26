نابولي يتجاوز تورينو ويزيح يوفنتوس من المربع الذهبي

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني - فيكتور أوسيمن - نابولي

قفز نابولي إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي، بفوزه على مضيفه تورينو 2-0 في ملعب أوليمبكو جراندي، بالجولة 33 من المسابقة.

نابولي حسم المباراة سريعا بهدفين مبكرين بواسطة تيموي باكايوكو وفيكتور أوسيمن في الدقيقتين 11 و13.

ليرفع نابولي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، وهو نفس رصيد ميلان الثالث ويوفنتوس الذي تقهقر للمرككز الخامس.

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بينما تجمّد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز 16.

ولم يخض ميلان مباراته بعد هذه الجولة، إذ يلتقي لاتسيو بعد قليل، وفوزه سيبعده عن نابولي ويوفنتوس بفارق 3 نقاط.

الدوري الإيطالي تنص لوائحه على الاحتكام لنقاط المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة حال التساوي في النقاط، وهي أمور يتساوى فيها نابولي ويوفنتوس.

بالتالي إذا لجأنا إلى فارق الأهداف الإجمالي نجد تفوقا طفيفا لـ نابولي بفارق هدف واحد عن يوفنتوس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، هدف قد لا تحققه كتيبة أندريا بيرلو لو تواصلت النتائج السلبية لحامل اللقب في آخر 9 مواسم.

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