الحنفي يدير مباراة المصري والأهلي

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة المصري والأهلي.

ويلعب المصري ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري والتي تقام بملعب الإسكندرية.

ويدير المباراة محمد الحنفي ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام.

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ومحمد العتباني حكما رابعا.

بينما يتولى الثنائي محمود بسيوني ومحمود ناجي مهمة حكم الفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويأتي المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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