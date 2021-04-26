تشكيل الزمالك – أوباما أساسي واستمرار أحداد.. وعودة محمود علاء أمام البنك الأهلي

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء لتشكيل الزمالك الأساسي أمام البنك الأهلي بعد غيابهما عن مواجهة الإنتاج الحربي فيما استمر حميد أحداد في الهجوم.

ويستضيف الزمالك منافسه البنك الأهلي اليوم الإثنين في استاد القاهرة في الجولة 17 من الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 بـ14 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو

في الهجوم: حميد أحداد

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد السلام ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري وحسام أشرف.