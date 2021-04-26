رقم رائع لـ كريم حافظ في الدوري التركي هذا الموسم بعد 35 جولة

سجل ظهير أيسر مالاتياسبور التركي، كريم حافظ، رقما رائعا في الدوري التركي هذا الموسم، بعد مرور 35 جولة.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور

وأصبح حافظ ثاني أكثر مدافع يصنع أهدافا في البطولة، برصيد 8 أهداف، ولا يوجد مدافع صنع أكثر منه سوى كانير إركين ظهير فناربخشة.

وإجمالا، حافظ هو سابع أكبر صانع للأهداف في الدوري التركي رفقة فريقه صاحب المركز الـ 14 في بطولة الدوري.

صاحب الـ 25 عاما لعب 7 مباريات دولية مع منتخب مصر.

ولم ينضم حافظ لمنتخب مصر، منذ مواجهة النيجر في تصفيات كأس الأمم 2019، تحت قيادة خافيير أجيري، فيما لم ينضم تحت قيادة حسام البدري في أي مناسبة.