خانة اليك – عبد الواحد السيد يكشف قصة رقم 16 في الزمالك بسبب طارق السعيد ورضا سيكا

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

والآن يتحدث عبد الواحد السيد قائد وحارس مرمى الزمالك السابق عن قصة رقم 16 بينه وبين رضا سيكا بعد طلب طارق السعيد.

وتحدث عبد الواحد السيد لـFilGoal.com قائلا: "قبل أن يرحل طارق السعيد عن الزمالك للاحتراف قال لي لتحصل على رقم قميصي 16".

وواصل "أنا كنت قائد الزمالك في ذلك الوقت وكنت أتفائل بذلك الرقم ولعبت به في صفوف الناشئين ومنتخب مصر وكنت أؤدي به بشكل جيد".

وتابع "في الوقت ذاته رقم 1 لم يكن ذو فأل جيد علي ورغب مدحت عبد الهادي في ارتدائه".

واستدرك "لكن بعد رحيل طارق السعيد أعرب رضا سيكا عن رغبته في ارتداء الرقم ولكن بعد مناقشات بيننا بشكل هادئ حصلت عليه وأكملت به حتى اليوم الأخير لي في الملاعب".

ووجه عبد الواحد السيد سؤالا إلى طارق السعيد وقال له: "ماذا حدث في مكتب مرتضى منصور عندما علم بتوقيعك للأهلي؟".

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة.