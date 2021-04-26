الحارس الأمين مستمر في عاصمة النور.. نافاس يجدد لـ سان جيرمان حتى 2024

جدد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان، تعاقده مع العملاق الفرنسي حتى 2024.

كيلور نافاس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتأتي الأنباء قبل يومين من مواجهة النادي الباريسي ضد مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبلغ نافاس من العمر 34 عاما.

ويلعب نافاس لباريس سان جيرمان منذ 2019، عندما انتقل له من ريال مدريد عقب استقدام البلجيكي تيبو كورتوا.

وتوج الكوستاريكي بعديد البطولات مع الأندية، وصلت إلى 13 لقبا مع ناديي العاصمتين الإسبانية والفرنسية.