الحارس الأمين مستمر في عاصمة النور.. نافاس يجدد لـ سان جيرمان حتى 2024

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي وكيلور نافاس - باريس سان جيرمان وبرشلونة

جدد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان، تعاقده مع العملاق الفرنسي حتى 2024.

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتأتي الأنباء قبل يومين من مواجهة النادي الباريسي ضد مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبلغ نافاس من العمر 34 عاما.

أخبار متعلقة
نافاس: من الصعب التصدي لركلات جزاء خاصة أمام ميسي.. وإهداء إلى زميلي جريزمان: نافاس منع محاولات برشلونة.. وروح المجموعة تترجم على أرض الملعب ذا صن: باريس يريد دي خيا بديلا لـ نافاس

ويلعب نافاس لباريس سان جيرمان منذ 2019، عندما انتقل له من ريال مدريد عقب استقدام البلجيكي تيبو كورتوا.

وتوج الكوستاريكي بعديد البطولات مع الأندية، وصلت إلى 13 لقبا مع ناديي العاصمتين الإسبانية والفرنسية.

كيلور نافاس باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم رائع لـ كريم حافظ في الدوري التركي هذا الموسم بعد 35 جولة 3 دقيقة | المحترفون
خانة اليك – عبد الواحد السيد يكشف قصة رقم 16 في الزمالك بسبب طارق السعيد ورضا سيكا 22 دقيقة | حكايات في الجول
الحارس الأمين مستمر في عاصمة النور.. نافاس يجدد لـ سان جيرمان حتى 2024 ساعة | أوروبا
تليجراف: عملاق منصات الموسيقى يتحالف مع 3 أساطير لشراء أرسنال من كرونكي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ما نعرفه عن نظام كأس العرب 2 ساعة | الوطن العربي
إنبي: لا نعرف شيئا بشأن اهتمام الزمالك بلاعبنا.. وهذا موقف كريم فؤاد حاليا 2 ساعة | ميركاتو
بايلي مستمر مع يونايتد حتى 2024 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ناجلزمان وافق على تدريب بايرن.. ولايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عنه 3 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك