ما نعرفه عن كأس العرب

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

كأس العرب - قطر

تقام قرعة كأس العرب غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وهي البطولة التي تجري بين 1 و18 ديسمبر المقبل في قطر في 6 ملاعب من التي ستستضيف مونديال 2022 الشتاء بعد المقبل.

ويشارك 23 منتخبا في البطولة، ولكن كيف سيكون نظامها؟

كشف فيفا في وقت سابق أن المنتخبات العشرة الأعلى في تصنيفه ستشارك مباشرة في دور المجموعات، وأعلن مواجهات التصفيات التي ستؤهل 6 فرق إلى البطولة.

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وتأهل للبطولة مباشرة أعلى 10 فرق في تصنيف فيفا، بينما 13 منتخبا سيخوضون مواجهات إقصائية ليتأهل 6 إلى دور المجموعات.

المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة هي بالترتيب قطر (مستضيف البطولة)، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا، عمان.

بينما يخوض تصفيات كل من لبنان، الأردن، البحرين، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، السودان، جزر القمر، اليمن، الكويت، جنوب السودان، دجيبوتي، والصومال.

بتأهل 6 منتخبات من التصفيات إلى دور المجموعات، يتم تقسيم الـ 16 منتخبا إلى 4 مجموعات، يتأهل البطل والوصيف إلى دور الثمانية، وتسير البطولة بنظام خروج المغلوب.

وتصنيف المنتخبات في القرعة هو التالي:

المستوى الأول: قطر – تونس – الجزائر – المغرب

المستوى الثاني: مصر – السعودية – العراق – الإمارات

المستوى الثالث: سوريا – عمان - المنتخبان صاحبا التصنيف الأعلى من التي ستتأهل عن طريق التصفيات

المستوى الرابع: بقية المنتخبات المتأهلة

منتخب مصر كأس العرب
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