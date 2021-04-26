بايلي مستمر مع يونايتد حتى 2024

أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد عقد لاعبه الإيفواري إريك بايلي حتى صيف 2024.

وأفاد النادي في بيان: "جدد بايلي تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر".

وقال بايلي في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية، هذا القرار لم يكن علي التفكير فيه، أنا أحب هذا النادي وأحب اللعب لمانشستر يونايتد".

وأضاف "لقد شفيت من الإصابات التي لحقت بي وأشعر أنني بحالة جيدة، العقد الجديد بمثابة تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك".

بايلي البالغ من العمر 27 عامًا توج مع يونايتد ببطولة الدوري الأوروبي في 2017، ويسعى لحصد اللقب من جديد هذا الموسم، إذ يستعد يونايتد لمواجهة روما في ذهاب نصف النهائي في أولد ترافورد يوم الخميس.

وأتم "هذا هو موسمي الخامس في مانشستر يونايتد وأتمنى أن أكون هنا لفترة طويلة".

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