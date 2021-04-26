سكاي: ناجلزمان وافق على تدريب بايرن.. ولايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عنه

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

أفادت شبكة سكاي سبورت بألمانيا أن يوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج وافق على تولي تدريب بايرن ميونيخ في الموسم المقبل ليكون خلفا لهانز فليك.

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك، ويبدو في طريقه لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

وأوضح تقرير سكاي أن ناجلزمان وافق على أن يصبح المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ بعدما تواصل النادي البافاري معه.

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وأضاف التقرير أن نادي لايبزيج يريد 25 مليون يورو للتخلي عن مدربه البالغ من العمر 33 عاما.

ناجلزمان ارتبط اسمه بتولي قيادة توتنام الموسم المقبل، خلفا لجوزيه مورينيو الذي أقيل قبل أيام.

كانت جريدة كيكر قد نقلت عن قناة سبورت 1 الألمانية أن ناجلزمان أخبر إدارة ناديه بتواصل إدارة بايرن معه.

ناجلزمان قال عن اهتمام بايرن ميونيخ في تصريحات للصحفيين الأسبوع الماضي: "لا يوجد شيء جديد. لا أعرف ما يريده بايرن ميونيخ، لم تكن هناك أي مفاوضات ولا عروض، ولن أخوض حربا مع نادي لايبزيج".

تقرير كيكر أوضح أن إدارة بايرن قد تضطر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ناجلزمان مع لايبزيج والذي ينتهي في 2023 بسبب تمسك فريقه به.

وأضاف التقرير أن إدارة لايبزيج تصر على بقاء المدرب البالغ من العمر 33 عاما لمواسم مقبلة.

المدرب الواعد قاد لايبزيج للمنافسة مع بايرن على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري، لكن البافاري يقترب من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج رجال فليك لحصد 3 نقاط من الجولات الـ3 المتبقية للتتويج رسميا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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