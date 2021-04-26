توتوسبورت: الاتحاد الإيطالي يخطط لإدراج بند يستبعد الفرق الرافضة لبطولات يويفا وفيفا

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

يستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إدراج بندا لاستبعاد الفرق التي ترفض مسابقات الاتحادين الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" لكرة القدم.

وكانت أندية يوفنتوس وإنتر وميلان قد انضمت إلى 9 فرق أخرى للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي بدلا من دوري أبطال أوروبا.

ورفض الاتحادين الدولي والأوروبي فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي وهدد الفرق المشاركة، قبل أن تنسحب الأندية واحدة تلو الأخرى.

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وكشف تقرير صحيفة توتو سبورت اجتماع الاتحاد الإيطالي اليوم الإثنين في روما لمواجهة دوري السوبر الأوروبي.

وأشار التقرير إلى مناقشة إدراج بند في لائحة الاتحاد يسمح بالتسجيل في الدوري الإيطالي فقط للأندية التي تقبل المسابقات التي تخضع للاتحاد الأوروبي والدولي.

وبذلك حال تم استحداث مسابقة مثل دوري السوبر الأوروبي دون موافقة فيفا أو يويفا يتم استبعاد النادي المشارك بها من الدوري الإيطالي.

ويسعى الاتحاد الإيطالي من ذلك البند تعزيز العلاقات بين أندية الدوري الإيطالي وفيفا.

الدوري الإيطالي دوري السوبر الأوروبي
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