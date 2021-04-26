توخيل: هكذا تفوز على ريال مدريد وزيدان.. أريد أن ندخل المباراة جائعين

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

يرى توماس توخيل مدرب تشيلسي، أن على فريقه أن يلعب بأداء مماثل لما وصل إليه ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفا على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "بالنسبة للإصابات، فلن يغيب سوى ماتيو كوفاسيتش، الباقي جاهز. فزنا على وست هام، قبل مباراة هامة في دوري الأبطال، وهذا أمر جيد، وغدا ضد ريال مدريد نحتاج لأداء جماعي مميز".

وأردف "في كل مباراة، نستطيع تقديم أفضل ما لدينا حتى لو لم نلعب أجمل كرة قدم، يمكننا منع منافسنا من لعب كرة قدم جيدة. أريد أن ندخل المباراة ونحن جائعين".

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وشدد "نثق في يويفا والتحكيم، بالتأكيد سيرسلون أفضل الحكام، أثق فيهم بنسبة 100%".

وأكد "علينا أن نحافظ على مستوانا، أثق في هذه المجموعة من اللاعبين. ربما أن رجل محظوظ، بدأت التدريب من مرحلة الأكاديميات والآن أنا أواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وكشف "لا يعجبني النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا".

وأردف "أفضل طريقة للفوز هي أن نلعب بطريقتنا، ونعتمد على أنفسنا ونقاط قوتنا".

وأوضح "هازارد لاعب رائع، وكان عظيما لسنوات في هذا النادي. أحترمه بشدة، لو لعب المباراة بالتأكيد سيريد إثبات شيء".

وأتم "الجمهور الإنجليزي المحايد يريد رؤيتنا نفشل بسبب انضمامنا لدوري السوبر؟ كلنا نرتكب أخطاء، على البعض اتخاذ قرارات قد لا يحبها أو يفهمها البعض، ولكن هذا لا يغير من كرة القدم".

ريال مدريد تشيلسي ليلة الأبطال
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