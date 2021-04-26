بيرلو يعترف: تعاملنا مع مباراة فيورنتينا بطريقة خاطئة.. ورونالدو لم يكن سيئا

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بأن تعامل مع مباراة فيورنتينا بطريقة خاطئة وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

يوفنتوس تعثر بتعادل أمام فيورنتينا بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا سيئين في الشوط الأول، كنا نحتاج لتغيير طريقتنا لأنها كانت مباراة هامة في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "تأخرنا في كل شئ وتركنا مساحات كبيرة للمنافس. حاولنا اللعب بثلاثة في الدفاع فقاموا بزيادة الضغط". بينما لعب أرون رامسي وباولو ديبالا بين الخطوط، ولكننا تعاملنا مع المباراة بطريقة خاطئة".

وأكمل "لقد لعب فريق فيورنتينا بدفاع متقدم، لذلك كان يجب أن نضغط في المساحات بشكل أكبر".

وتابع "لم تسر الأمور بشكل جيد، لذلك أشركنا ألفارو موراتا بين الشوطين ليمدنا بالسرعة التي نحتاجها".

وأوضح "ظهرنا بشكل جيد بعد ذلك مع وجود ديان كولوسيفسكي وخوان كوادرادو".

وأتم "حصل كريستيانو رونالدو على بعض الفرص ولم ينجح في استغلالها، لكنه لم يكن سيئا بشكل عام".

وباتت فرص يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري بعيدة إذ أن فوز إنتر في مباراة واحدة يعني خروج البيانكونيري رسميا من السباق.

ونجح إنتر في تحقيق فوزه على فيرونا بهدف دون رد سجله ماتيا دراميان في الدقيقة 76.

ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة ويحتاج للوصول إلى النقطة 85 أو تعثر جديد لميلان.

أما يوفنتوس فواصل نزيف النقاط مجددا بتعادل خارج ملعبه أمام فيورنتينا.

وتقدم فيورنتينا في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 29 عن طريق دوسان فلاهوفيتش.

بينما عادل ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 46 مع انطلاق الشوط الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث من الدوري.