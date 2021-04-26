شركة استادات تهنئ النادي الأهلي بوضع حجر أساس بناء الاستاد

تقدم سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات لإدارة المنشآت الرياضية ومحمد مرجان نائب رئيس الشركة وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

وكان الأهلي قد أعلن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

وقال محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات: "البدء في وضع حجر أساس بناء استاد جديد للنادي الأهلي، حلم انتظره ملايين الأهلاوية منذ فترة طويلة".

وأوضح "يعد ذلك إضافة قوية للمنشآت الرياضية في مصر".

ويرتبط الأهلي بعقد مع شركة استادات بشأن حق انتفاع للعب على استاد السلام.

ويمكن للأهلي فسخ التعاقد بالتراضي بعد الانتهاء من بدء تشغيل استاد الأهلي الجديد.