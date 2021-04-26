زيدان: لن أختار بين الليجا ودوري الأبطال.. وتشيلسي فريق مميز

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 12:59

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن تشيلسي فريق مميز ويقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.

ويستضيف ريال مدريد فريق تشيلسي مساء غد الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "الأمور ستكون صعبة لأننا نلعب في نصف النهائي، بالتأكيد لدينا مباريات مهمة أخرى هذا الموسم، لكن تلك هي المباراة الأصعب لأنها المقبلة".

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وأوضح "تشيلسي فريق مميز، يدافع ويهاجم بشكل رائع لذلك علينا أن نقدم أفضل مستوياتنا للتفوق عليهم".

وشدد زيدان "فريق تشيلسي لديه الخبرة في جميع البطولات وفي الفترة الحالية يقدمون مستويات رائعة".

وبالحديث عن عقوبات منتظرة على ريال مدريد بسبب دوري السوبر الأوروبي قال: "هناك الكثير من الأحاديث خلال الفترة الأخيرة، تركيزي حاليا على مباراة الغد".

وعن المفاضلة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كشف زيدان "لن أختار بين البطولتين".

وأضاف "سنقاتل حتى النهاية وهدفنا بالتأكيد تحقيق الفوز".

وبسؤاله عن رأيه حول قضية دوري السوبر الأوروبي والخلاف مع يويفا أوضح "لن أرد على تلك الأسئلة، نهتم فقط بما يدور حول لقاء الغد".

وأخيرا بالحديث عن المصابين قال زيدان: "توني كروس سيكون متواجد مع الفريق، أما ميندي فلا يزال يعاني من الإصابة".

واختتم تصريحاته "أهم ما في مشاركة هازارد الأخيرة هو أنه لا يشعر بأي مشكلة، لعب مباراة جيدة وسيساهم معنا بشكل جيد".

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