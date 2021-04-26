كيكر: بايرن يتحرك من أجل التعاقد مع ناجلزمان

أوضحت جريدة كيكر الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التحرك من أجل التعاقد مع يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج ليكون خلفا لهانز فليك.

هانز فليك سيرحل عن تدريب البافاري بنهاية الموسم بعدما أعلن رغبته في ذلك، في حين رفض بايرن كشف مدربه عن الأمر أمام الإعلام (التفاصيل).

وأفادت الجريدة أن بايرن يهتم جديا بالتعاقد مع المدرب الشاب الذي أكد قبل أيام أن نادي بايرن ميونيخ لم يتفاوض معه.

ونقلت كيكر عن قناة سبورت 1 الألمانية أن ناجلزمان أخبر إدارة ناديه بتواصل إدارة بايرن معه.

ناجلزمان قال عن اهتمام بايرن ميونيخ في تصريحات للصحفيين الأسبوع الماضي: "لا يوجد شيء جديد. لا أعرف ما يريده بايرن ميونيخ، لم تكن هناك أي مفاوضات ولا عروض، ولن أخوض حربا مع نادي لايبزيج".

تقرير كيكر أوضح أن إدارة بايرن قد تضطر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ناجلزمان مع لايبزيج والذي ينتهي في 2023 بسبب تمسك فريقه به.

وأضاف التقرير أن إدارة لايبزيج تصر على بقاء المدرب البالغ من العمر 33 عاما لمواسم مقبلة.

قبل إعلان فليك عن رغبته في الرحيل كان ناجلزمان قد قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا أنه لا توجد أي مفاوضات بينه وبايرن ميونيخ، مشددا على أن البافاري لم يتفاوض مع وكلائه أيضا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.