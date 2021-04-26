فاران: تشيلسي فريق مكتمل ولست قلقا من التحكيم.. التجديد؟ تركيزي على المتبقي من الموسم

أشاد رافائيل فاران مدافع ريال مدريد بجودة فريق تشيلسي الذي وصفه بالمكتمل قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا الثلاثاء.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستضيف ريال مدريد فريق تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء غد الثلاثاء.

وقال فاران في المؤتمر الصحفي: "الموسم الجاري صعب جدا بسبب تلاحم المباريات وهو ما يتطلب جهدا بدنيا أكبر".

وتابع "نعمل جميعا كفريق واحد ولذلك لدينا القوة من الناحية الدفاعية".

وبالحديث عن مواجهة تشيلسي أوضح "التفاصيل الصغيرة مهمة في مباريات مثل نصف النهائي والتي تتطلب مجهودا هائلا من الناحية البدنية والخططية".

وأضاف "علينا دخول المباراة ولا تفكير سوى في تحقيق الفوز واللعب بشكل جيد طوال وقت اللقاء".

وشدد "تشيلسي فريق مكتمل ويمكنهم اللعب بأساليب لعب مختلفة مما يجعل خطورتهم متوقعة في أي وقت".

وبسؤاله عن عقوبة يويفا بسبب تفكير النادي المشاركة في دوري السوبر الأوروبي أوضح "تفكيري حاليا في المباريات المتبقية من الموسم".

وكشف "فزت بدوري أبطال أوروبا 4 مرات من قبل وتلك البطولة تمنحني حماسا كبيرا".

وواصل "لست قلقا من التحكيم في المباراة وتركيزنا في أدائنا وكيفية تحقيق الفوز في اللقاء هذا هو الأمر المهم".

وشدد "متحمس للمنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال، نتمنى إنهاء الموسم بشكل جيد".

وارتبط اسم فاران الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وعن تعاقده مع ريال مدريد قال فاران: "تركيزي في المباريات المقبلة فنحن في مرحلة حاسمة ولدينا تحديات كبيرة".

واختتم تصريحاته "ملتزم مع الفريق وأسعى لتقديم كل شيء ممكن".