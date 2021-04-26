مواعيد مباريات الإثنين 26 أبريل 2021.. الزمالك ضد البنك الأهلي

يلعب الزمالك اليوم الإثنين مباراة جديدة من مبارياته المؤجلة في الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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وفي إيطاليا تشتعل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري والمؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تورينو فريق نابولي في السادسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 33.

كما يحل ميلان ضيفا على فريق لاتسيو في التاسعة إلا ربع مساء.

وفي إنجلترا يستضيف ليستر فريق كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري.