مواعيد مباريات الإثنين 26 أبريل 2021.. الزمالك ضد البنك الأهلي

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 10:32

كتب : FilGoal

الزمالك والإنتاج الحربي

يلعب الزمالك اليوم الإثنين مباراة جديدة من مبارياته المؤجلة في الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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وفي إيطاليا تشتعل المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري والمؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تورينو فريق نابولي في السادسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 33.

كما يحل ميلان ضيفا على فريق لاتسيو في التاسعة إلا ربع مساء.

وفي إنجلترا يستضيف ليستر فريق كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

الزمالك مواعيد مباريات اليوم البنك الأهلي الدوري المصري
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