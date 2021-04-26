الزمالك يعلن انتظام أسامة نبيه في معسكر مباراة البنك الأهلي

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 02:17

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه - الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن انتظام أسامة نبيه المدرب العام للفريق، في معسكر مباراة البنك الأهلي.

الزمالك يواجه البنك الأهلي اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن نبيه انتظم رفقة بقية أفراد الجهاز الفني في المعسكر.

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وكان مصدر من الزمالك قد أوضح لـ FilGoal.com أن إدارة النادي قد طالبت نبيه بالهدوء عقب اعتذاره عن عدم استكمال مهمته، وأن يتواجد في مباراة البنك الأهلي.

ودخل نبيه في خلافات بوجهات النظر مع باتريس كارتيرون المدير الفني بحسب ما علم FilGoal.com نقلا عن مصدر داخل النادي.

وأوضح المصدر: "نبيه يرى أن قرار منع الفريق من التصريح لوسائل الإعلام، لا يصح أن يُطبَق عليه".

وكشف: "إدارة الزمالك في المقابل طالبت نبيه بالهدوء والتواجد في مباراة البنك الأهلي اليوم الإثنين".

وأتم المصدر: "من المُنتظَر أن تُعقَد جلسة مع كارتيرون سيتم بعدها حسم الأمر".

أسامة نبيه انضم إلى الجهاز الفني للزمالك تزامنا مع التعاقد مع كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو قبل عدة أسابيع.

وكان نبيه مديرا فنيا لنادي زد بداية الموسم، قبل أن يتقدم باستقالته لينضم إلى الجهاز الفني للزمالك.

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