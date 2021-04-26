شوقي غريب: أعتبر أستراليا فريقا أوروبيا.. ولهذا تحب الجماهير المنتخب الأولمبي

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو صعبة على كل المنتخبات.

ووقعت مصر مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في منافسات كرة القدم لبطولة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس 2" عن مجموعة المنتخب: "إسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين من أبطال أمريكا الجنوبية".

وأضاف "كما أنني لا أعتبر أستراليا منتخبا من قارة آسيا، لأن المنتخب لديه عدة اللاعبين ينشطون في قارة أوروبا، لذلك أعتبره منتخبا أوروبيا".

وشدد "المجموعة صعبة على كل المنتخبات".

وتابع "الأولمبياد محفل عالمي وهي البطولة الثانية بعد كأس العالم".

وحول طريقة اختياره لقائمة المنتخب، قال: "العدالة هي معيار اختيارات القائمة في الأولمبياد. اللاعبون متحمسون للبطولة بعد إعلان القرعة".

وكشف "سنختار 18 لاعبا بالإضافة لـ4 لاعبين على قائمة الانتظار".

وواصل "لدينا قائمة مبدئية من 50 لاعبا بينهم لاعبي المنتخب الأول وكل مركز يتواجد به 4 لاعبين، وخلال معسكر شهر يونيو سنستقر على 30 لاعبا سنختار من بينهم القائمة النهائية".

وأردف "سنعلن القائمة النهائية يوم 30 يونيو المقبل، ومنذ ذلك التاريخ سنبدأ المعسكر النهائي".

وعن إمكانية مشاركة لاعبي المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي في مباريات ودية مثلما حدث أثناء الاستعداد لبطولة 2012، قال: "لا أمتلك رفاهية تجربة اللاعبين (من فوق السن) بسبب الأجندة الدولية ومباريات المنتخب الأول".

وأكمل "عقدت جلسة من اتحاد الكرة ووضعنا خطة للمباريات الودية ولم أُغير أي شيء في البرنامج الذي وضعته بعد بطولة إفريقيا للشباب".

وعن إمكانية ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب، أوضح "أرسلنا خطابا لليفربول بعد مباراة جُزر القمر لكي نخطرهم برغبتنا في ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي".

وأتبع "تواصلنا مع ليفربول مباشرة بعد إعلان قرعة البطولة وتضمن الخطاب كل معلومة سيرغب النادي الإنجليزي في معرفتها، مثل مواعيد التدريب والمباريات ومقر الإقامة وهكذا".

وشدد "أتواصل دائما مع كل اللاعبين، تحدثت مع مصطفى محمد واللاعب حريص على معرفة تفاصيل المعسكر كما تحدثت مع رمضان صبحي حين كان في زامبيا (لمواجهة نكانا)".

وأتم "الجماهير تحب هذه المجموعة بسبب روحهم وقتالهم في الملعب، لأول مرة يشاهدوا فريقا يحول الخسارة لانتصار وهذا كان أمرا جديدا على الكرة المصرية".