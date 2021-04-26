الاسم والمساحة وموعد البدء.. في الجول يكشف كل تفاصيل استاد الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي عن حصوله على الموافقات اللازمة لإنشاء استاده الخاص في أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وينفرد FilGoal.com بالكشف عن تفاصيل هذا المشروع الضخم للأهلي.

الاسم

الاسم المُقترَح حتى الآن هو الأكثر بساطة: استاد الأهلي.

المساحة

تبلغ مساحة فرع الشيخ زايد 130 فدان، مُستغَل منها حتى الآن 30 فدان، ومتبقي 100 فدان يمكن استغلالها في مشروع الاستاد.

التصميم

الأهلي يدرس عدة تصمميات في الوقت الحالي، أحدها يخص شركة إنجليزية.

التمويل

يملك الأهلي عروضا لتمويل المشروع بعقود استثمارية وشراكات تجارية مع جهات داخلية وخارجية.

التنفيذ

يتطلع الأهلي إلى أن يكون التنفيذ من خلال مؤسسات الدولة المصرية، وتؤمن إدارة الأهلي أن كفاءتها وجودتها تضاهي نظيرتها العالمية.

موعد البدء

خلال 4 أشهر على الأكثر سيبدأ الأهلي في عمليات إنشاء الاستاد الجديد.

حجر الأساس

تقرر أن يتم وضع حجر الأساس يوم السبت المقبل في حضور عدد من قيادات الدولة المصرية.

خدمات المشروع

المشروع أساسه ملعب كرة قدم بأكبر سعة ممكنة، وهناك أفكار مقترحة لأسماء المدرجات مثل صالح سليم على سبيل المثال.

الملعب من المُنتَظر أن يأخذ طابع الملاعب الإنجليزية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الأمنية والسلامة مع إضفاء شخصية الأهلي عليه.

كما سيكون هناك مشروع منافذ بيع لمنتجات الأهلي مثل أقمصته والمستلزمات التي تحمل شعاره.

وسيكون هناك مجال لإنشاء متحف للأهلي، كما من المُنتظَر توفير خدمات ترفيهية ملحقة مثل مطاعم ومقاهي تناسب جميع الفئات العمرية.

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وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أشار إلى "تعاون غير محدود" لاقاه من مؤسسات وطنية في مصر لإنشاء الاستاد.

وأوضح النادي أنه قرر وضع حجر أساس استاده الجديد يوم السبت المقبل.

ووجه الأهلي شكره إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية "على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها".

وقال إنه "يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها ومواصلة تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية".

ويلعب الأهلي مبارياته حاليا في ملعب السلام ويخوض المواجهات القارية في استاد القاهرة.

وحصل الأهلي على حق انتفاع بملعب السلام حتى 2025.