الأسطوري لوتشيسكو يقود دينامو كييف لاستعادة لقب الدوري الأوكراني بعد غياب

فاز نادي دينامو كييف بلقب الدوري الأوكراني، بانتصاره العريض على ضيفه إنهوليتس بخماسية دون رد بالجولة 23 للمسابقة.

الفوز رفع رصيد دينامو كييف إلى 58 نقطة بفارق 13 نقطة عن مُطارده شاختار دونتسك قبل 3 جولات على النهاية.

ويعد ذلك اللقب هو الأول لـ دينامو كييف منذ موسم 2015\2016، إذ استحوذ شاختار على اللقب في المواسم الأربع التالية.

ورفع دينامو كييف رصيده إلى 29 لقبا تاريخيا، و16 في حقبة الاستقلال، وهو رقم قياسي يتفوق به على شاختار صاحب الـ13 لقبا.

الأسطورة لوتشيسكو

اللقب تحقق بقيادة المدير الفني الروماني المخضرم ميرتشيا لوتشيسكو صاحب الـ75 عاما.

What a story! 75 yo Mircea Lucescu just won the league with Dinamo Kyiv! He's the oldest top level manager in world football. It's his 9th title in Ukraine (previous 8 with arch-rivals Sakhtar) Lucescu said he wants to 'die coaching'. He met both Messi AND Ronaldo in the UCL. pic.twitter.com/ThQsgYREhN — Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021

لوتشيسكو الذي حصد لقب الدوري الأوكراني 8 مرات في السابق كمدرب لـ شاختار، عاد ليظفر به كمدرب لـ دينامو كييف، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 9 ألقاب في الدوري الأوكراني.

ويعد لوتشيسكو أحد أنجح مدربي أوروبا الشرقية في العصر الحديث، خصوصا بقيادته جالاتسراي للفوز بكأس السوبر الأوروبي 2000 على حساب ريال مدريد، ولـ شاختار للظفر بكأس الاتحاد الأوروبي 2009.