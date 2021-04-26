مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 00:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

نقل أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، رغبته في الرحيل عن الجهاز الفني للفريق، للجنة المكلفة بإدارة النادي.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أسامة نبيه أبلغ إدارة الزمالك باعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته".

وكشف: "اعتذار أسامة نبيه سببه خلافات في وجهات النظر مع المدرب باتريس كارتيرون".

وتابع: "نبيه يرى أن قرار منع الفريق من التصريح لوسائل الإعلام، لا يصح أن يُطبَق عليه".

وكشف: "إدارة الزمالك في المقابل طالبت نبيه بالهدوء والتواجد في مباراة البنك الأهلي اليوم الإثنين".

وأتم المصدر: "من المُنتظَر أن تُعقَد جلسة مع كارتيرون سيتم بعدها حسم الأمر".

أسامة نبيه انضم إلى الجهاز الفني للزمالك تزامنا مع التعاقد مع كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو قبل عدة أسابيع.

وكان نبيه مديرا فنيا لنادي زد بداية الموسم، قبل أن يتقدم باستقالته لينضم إلى الجهاز الفني للزمالك.

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