قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وأوباما.. واستمرار غياب حازم إمام ضد البنك الأهلي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي غدا الإثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" بعد غيابهما عن لقاء الإنتاج الحربي الماضي.

فيما استمر غياب الظهير حازم إمام رغم تدربه جماعيا مع الفريق اليوم الأحد.

كما يبتعد محمد عبد الشافي لإصابته بفيروس كورونا، ويظل محمد عواد خارج قائمة الفريق.

ووجّه كارتيرون الدعوة للمهاجم الشاب حسام أشرف لمواجهة البنك الأهلي.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزوط – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – حسام أشرف