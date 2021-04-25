الأهلي يضع حجر أساس استاده يوم السبت.. ويشكر السيسي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 23:33

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي من حفل افتتاح استاد النادي

أعلن الأهلي عبر موقعه اليوم الأحد حصوله على الموافقات اللازمة لإنشاء استاده الخاص في أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وأشار محمود الخطيب، رئيس النادي ونجمه السابق، إلى "تعاون غير محدود" لاقاه من مؤسسات وطنية في مصر لإنشاء الاستاد.

وأوضح النادي أنه قرر وضع حجر أساس استاده الجديد يوم السبت المقبل.

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ووجه الأهلي شكره إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية "على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها".

وقال إنه "يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها ومواصلة تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية".

ويلعب الأهلي مبارياته حاليا في ملعب السلام ويخوض المواجهات القارية في استاد القاهرة.

وحصل الأهلي على حق انتفاع بملعب السلام حتى 2025.

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