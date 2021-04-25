عبد الحفيظ يكشف موعد تنفيذ أجايي لبرنامجه التأهيلي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 23:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش - أجايي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن موعد تنفيذ جونيور أجايي للبرنامج التأهيلي الخاص به.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان أجايي قد أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ لموقع ناديه الرسمي: "أجايي سيبدأ تنفيذ بداية برنامجه التأهيلي غدا الإثنين".

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وأضاف "أجايي أنهى برنامج العلاج الطبي المحدد له اليوم الأحد".

وواصل "أجايي تعافى من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية نهائيا بعد تنفيذ برنامجه العلاجي".

وأتم "سينفذ برنامجه التأهيلي على مرحلتين، بداية من الغد وحتى عودته للتدريبات الجماعية والمباريات".

وشارك أجايي في 9 مباريات مع الأهلي في الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع هدفا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النادي المصري يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

جونيور أجايي الأهلي سيد عبد الحفيظ
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