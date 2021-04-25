إثارة فرنسا.. ليل ينتزع الصدارة من باريس بعودة رائعة أمام ليون

الأحد، 25 أبريل 2021 - 23:00

كتب : FilGoal

ليل

بلغت الإثارة ذروتها في الدوري الفرنسي اليوم بعدما قلب ليل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على مضيفه ليون في الجولة 34 من البطولة.

وانتزع ليل صدارة البطولة مرة أخرى رافعا رصيده إلى 73 نقطة مبتعدا بنقطة عن باريس سان جيرمان الوصيف وحامل اللقب.

وتقدم ليون عن طريق الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 20 وعزز النتيجة بهدف عكسي سجله لجوزيه فونتي في الدقيقة 35.

أخبار متعلقة
أتالانتا يدهس بولونيا بخماسية ويقفز لوصافة الدوري الإيطالي مران الأهلي – مشاركة محمد هاني.. وتأهيل حمدي فتحي إكرامي: لم أرفض الجلوس بديلا لـ الشناوي.. وميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك إكرامي: الإعلام يوجه لي اتهامات كثيرة ولن أدخل في أي خصومات مع الأهلي

لكن بعدما ظن ظفره بثلاث نقاط تعيده للمنافسة بقوة على الدوري، استقبل هدفا مفاجئا من بوراك يلماز في الدقيقة 45.

وسجل جوناثان ديفيد هدف التعادل في الدقيقة 60 قبل أن يكمل يلماز التركي عودة الضيوف بهدف قاتل في الدقيقة 85.

وبذلك يتصدر ليل البطولة قبل آخر 4 جولات وخلفه باريس بفارق نقطة، وموناكو الثالث بفارق نقطة عن الأخير، وليون الرابع على بعد 6 نقاط من الصدارة.

ويستضيف ليل فريق نيس يوم السبت بينما يحل ليون ضيفا على موناكو في لقاء قوي يوم الأحد.

ويسعى ليل للتتويج بالدوري للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الأولى منذ موسم 2010-2011.

ويحمل باريس لقب البطولة في المواسم الثلاثة الماضية.

ليل ليون الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يعلن انتظام أسامة نبيه في معسكر مباراة البنك الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
شوقي غريب: أعتبر أستراليا فريقا أوروبيا.. ولهذا تحب الجماهير المنتخب الأولمبي 6 ساعة | منتخب مصر
الاسم والمساحة وموعد البدء.. في الجول يكشف كل تفاصيل استاد الأهلي الجديد 6 ساعة | الدوري المصري
الأسطوري لوتشيسكو يقود دينامو كييف لاستعادة لقب الدوري الأوكراني بعد غياب 6 ساعة | أوروبا
عماد سليمان لـ في الجول: معسكر الإسماعيلي المغلق كان مثاليا 6 ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 7 ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وأوباما.. واستمرار غياب حازم إمام ضد البنك الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يضع حجر أساس استاده يوم السبت.. ويشكر السيسي 8 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك