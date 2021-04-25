إثارة فرنسا.. ليل ينتزع الصدارة من باريس بعودة رائعة أمام ليون

بلغت الإثارة ذروتها في الدوري الفرنسي اليوم بعدما قلب ليل تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على مضيفه ليون في الجولة 34 من البطولة.

وانتزع ليل صدارة البطولة مرة أخرى رافعا رصيده إلى 73 نقطة مبتعدا بنقطة عن باريس سان جيرمان الوصيف وحامل اللقب.

وتقدم ليون عن طريق الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 20 وعزز النتيجة بهدف عكسي سجله لجوزيه فونتي في الدقيقة 35.

لكن بعدما ظن ظفره بثلاث نقاط تعيده للمنافسة بقوة على الدوري، استقبل هدفا مفاجئا من بوراك يلماز في الدقيقة 45.

وسجل جوناثان ديفيد هدف التعادل في الدقيقة 60 قبل أن يكمل يلماز التركي عودة الضيوف بهدف قاتل في الدقيقة 85.

وبذلك يتصدر ليل البطولة قبل آخر 4 جولات وخلفه باريس بفارق نقطة، وموناكو الثالث بفارق نقطة عن الأخير، وليون الرابع على بعد 6 نقاط من الصدارة.

ويستضيف ليل فريق نيس يوم السبت بينما يحل ليون ضيفا على موناكو في لقاء قوي يوم الأحد.

ويسعى ليل للتتويج بالدوري للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الأولى منذ موسم 2010-2011.

ويحمل باريس لقب البطولة في المواسم الثلاثة الماضية.