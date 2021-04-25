مران الأهلي – مشاركة محمد هاني.. وتأهيل حمدي فتحي

عاد محمد هاني للمشاركة في مران الأهلي الجماعي، مساء اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به.

ويستعد الأهلي لمواجهة النادي المصري، يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، قبل انطلاق المران وفقا للبروتوكول الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية.

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع اللاعبين قبل بداية المران.

وشرح موسيماني إيجابيات وسلبيات مباراة إنبي والتي انتهت بنتيجة 3-1 للأهلي، كما شدد على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة.

وشارك هاني في المران بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به.

وأجرى موسيماني تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام فقرات المران.

وبدأ حمدي فتحي الركض حول الملعب تنفيذا لبرنامجه التأهيلي.

ويؤدي حمدي فتحي برنامجه التأهيلي تحت إِشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

واكتفى سعد سمير بإجراء تدريبات بدنية واستشفائية في "الجيم" وذلك وفقا لبرنامج المحدد له من الجهاز الطبي بعدما شارك ضد إنبي.