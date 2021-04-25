سانت باولي يعود للانتصارات ويفوز على جرويترفورت بمشاركة مرموش

فاز سانت باولي على جرويترفورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أٌقيمت على ملعب ميليرنتور في الجولة 31 لدوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وبدأ عمر مرموش المباراة في التشكيل الأساسي لسانت باولي وغادر اللقاء في الدقيقة 75.

وتقدم لوكا ميلان زاندر لسانت باولي في الدقيقة 10.

وعزز جويدو برجشتالر النتيجة لسانت باولي في الدقيقة 50.

وسجل باول سيجوين هدف جرويترفورت الوحيد في الدقيقة 93.

الانتصار رفع رصيد سانت باولي للنقطة 47 من 31 مباراة ليحتل المركز السابع.

ويفصل بين سانت باولي والمركز الثالث المؤهل لملحق التأهل لدوري الدرجة الألماني 4 نقاط.

حيث يحتل هامبورج المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 30 مباراة.

ويلعب صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الألماني مع صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى.

وتوقف رصيد جرويترفورت عند النقطة 54 من 30 مباراة ليحتل المركز الثاني والمؤهل مباشرة للدرجة الأولى.

وكان سانت باولي قد خسر من ديسلدورف في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل.

ويلعب سانت باولي في الجولة المقبلة ضد هولشتاين كيل.