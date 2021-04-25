سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 22:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك والإنتاج الحربي

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، عن سلبية اختبار "رابيد تيست" للكشف عن كورونا قبل مواجهة البنك الأهلي.

وخضع لاعبو والجهاز الفني والإداري للزمالك لاختبار "رابيد تيست" أمس السبت، جاءت نتيجته اليوم الأحد سلبية بالكامل.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي غدا الإثنين بمباراة من الجولة 17 للدوري المصري على استاد القاهرة الدوري.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – عودة حازم إمام.. وأسامة يبلغ كارتيرون بجاهزية الجميع للمباريات حقق معه الأبيض العلامة الكاملة.. العدوي يُدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي إسماعيل يوسف: ساسي وافق على تمديد عقده بمبلغ أقل معنا.. وأين مخالفات المجلس السابق؟ إسماعيل يوسف: عرضنا على كارتيرون ضعف الراتب للاستمرار مع الزمالك

ويعاني الزمالك بالفعل من حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه، هو الظهير محمد عبد الشافي وفقا لما أعلنه النادي أمس السبت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إسناد المباراة إلى الحكم أحمد العدوي.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.

الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ يكشف موعد تنفيذ أجايي لبرنامجه التأهيلي 11 دقيقة | الدوري المصري
أتليتك بلباو يدق المسمار الأخير في نعش أتليتكو.. برشلونة في طريق مفتوح نحو اللقب 24 دقيقة | الدوري الإسباني
إثارة فرنسا.. ليل ينتزع الصدارة من باريس بعودة رائعة أمام ليون 33 دقيقة | الدوري الفرنسي
مران الأهلي – مشاركة محمد هاني.. وتأهيل حمدي فتحي 42 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: لم أرفض الجلوس بديلا لـ الشناوي.. وميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: الإعلام يوجه لي اتهامات كثيرة ولن أدخل في أي خصومات مع الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
أتالانتا يدهس بولونيا بخماسية ويقفز لوصافة الدوري الإيطالي 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
سانت باولي يعود للانتصارات ويفوز على جرويترفورت بمشاركة مرموش ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك