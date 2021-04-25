سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، عن سلبية اختبار "رابيد تيست" للكشف عن كورونا قبل مواجهة البنك الأهلي.

وخضع لاعبو والجهاز الفني والإداري للزمالك لاختبار "رابيد تيست" أمس السبت، جاءت نتيجته اليوم الأحد سلبية بالكامل.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي غدا الإثنين بمباراة من الجولة 17 للدوري المصري على استاد القاهرة الدوري.

ويعاني الزمالك بالفعل من حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه، هو الظهير محمد عبد الشافي وفقا لما أعلنه النادي أمس السبت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إسناد المباراة إلى الحكم أحمد العدوي.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.