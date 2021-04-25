مران الزمالك – عودة حازم إمام.. وأسامة يبلغ كارتيرون بجاهزية الجميع للمباريات

عاد حازم إمام ظهير الزمالك الأيمن للمران الجماعي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها خلال الهزيمة من الأهلي 2-1.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، وشارك حازم إمام في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباريات الزمالك المقبلة.

وفي المقابل، اجتمع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش تدريبات اليوم وذلك من أجل التأكيد على جاهزية كل لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباريات الفريق المقبلة.

وأكد أسامة تماثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الزمالك للشفاء من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها منذ مباراة الأهلي.

كما شهدت جلسة طبيب الزمالك مع كارتيرون، اطمئنان المدرب الفرنسي، على حالة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية واطالات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى اللاعبون تدريبات الإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي والتي اعتاد الفريق على تنفيذها قبل كل مران في ظل حرص الجهاز الفني على الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بإستاد القاهرة.

وفضل كارتيرون عدم زيادة الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الختامية الخاصة باستعدادات مباراة البنك الأهلي.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني والتدريبي للاعبين في ظل ضغط المباريات بالمسابقة المحلية.