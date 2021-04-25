كومان: أصبحنا أقرب للقب الدوري.. سنحصده لو فزنا ببقية مبارياتنا

الأحد، 25 أبريل 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

بدا رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة متفائلا بعد الانتصار المهم الذي حققه فريقه على فياريال في ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "صحيح أننا لعبنا شوطا أول عظيما ورد فعلنا كان مميزا بعد استقبال هدف. لكن في الشوط الثاني فقدنا الكثير من الكرات".

وأضاف: "سنحت لنا فرصة قتل المباراة بواسطة دي يونج، لكن فياريال قدّم مباراة عظيمة ونحن لم نكن في أفضل شكل، ربما شعرنا ببعض الإرهاق، فنهاية الموسم صعبة دائما".

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وتابع: "هدف التعادل أعطانا الثقة، إنه هدف رائع بواسطة جريزمان، كان من المهم جدا التسجيل سريعا".

وأشار: "لا أدري إن كانت هذه المباراة الخارجية الأكثر صعوبة حتى نهاية الموسم، صحيح أن فياريال فريق مميز وقد حاول الضغط علينا. علي الاعترف أن فياريال كان قويا للغاية".

وأكد: "لم أقل أبدا أن الثنائية مستحيلة، لكن عندما تكون متأخرا بفارق كبير من النقاط، فعليك التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة، وهذه هي أفضل طريقة يمكن أن نفوز بها بالدوري".

وأوضح: "لقد خضنا الكثير من المباريات هذا الموسم، ولعبنا أوقات إضافية وسافرنا، والآن لعبنا الخميس مساء ثم الأحد مبكرا، لكن اللاعبين باتوا معتادين على ذلك، أعرف أن البث التليفزيوني هو المتحكم في ذلك وأتقبله، لكن علينا الحديث عن جدول مباريات الفرق الكبيرة".

واعترف: "اللقب بات أقرب، ولكن لا أعرف إن كان قريبا للغاية أم لا. حققنا سلسلة انتصارات طويلة. نعرف أننا لو فزنا بالمباريات الست المتبقية سنحصد اللقب، سنحاول الفوز بالدوري بكل ما نملك من قوة".

وأتم: "دي يونج تحسّن عن فترته في أياكس ومنتخب هولندا، لا يمكن مقارنة الدوري الهولندي بالإسباني لأن المستوى البدني مختلف، لكنه تحسن كثيرا. يمكن انتقاده لعدم تسجيل الفرصتين اليوم، لكنه يقتحم منطقة الجزاء كثيرا ويركض ويدافع، إنه لاعب مهم للغاية للفريق".

ويدين برشلونة بالفوز لنجمه أنطوان جريزمان، الذي سجل مرتين بعد تقدم فياريال في النتيجة.

وأصبح برشلونة على بعد نقطتين من أتليتكو مدريد، وكلاهما لعب 32 نقطة، ويملك البلاوجرانا 71 نقطة والروخيبلانكوس 73 نقطة، فيما يملك ريال مدريد 71 نقطة من 33 مباراة.

وبالتالي، ستتحول مباراة الجولة 35 بين برشلونة وأتليتكو مدريد لموقعة كروية كبرى على لقب الليجا.

برشلونة كومان في إسبانيا الدوري الإسباني
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