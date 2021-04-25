انتهت في إسبانيا - أتليتك بلباو (2) (1) أتليتكو مدريد

الأحد، 25 أبريل 2021 - 20:57

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - أتليتكو مدريد

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس بالجولة 33 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.86 جووووووووول إنييجو مارتينيز يسجل الهدف الثاني لـ أتليتك بلباو بضربة رأسية بعد ركنية نفذها البديل إيباي جوميز

ق.77 جوووووووول سافيتش يدك التعادل بضربة رأسية بعد ركنية نفذها كوكي

ق.65 دخول لوكاس توريرا بدلا من آنخل مارتين كوريا

ق.59 دخول لويس سواريز وجواو فيليكس وتوماس ليمار بدلا من ساؤول وهيكتور هيريرا وتريبيير

ق.58 أويهان سانسيت يهدر فرصة لا تضيع أمام مرمى أتليتكو بعد انطلاقة غير عادية من مورسيّو

ق.53 تسديدة يسارية أرضية من يورينتي تمر بجوار القائم بقليل

ق.51 لودي يطالب بركلة جزاء بحجة لمس الكرة لذراع أوناي نونييز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.33 تسديدة من لمسة واحدة من كابا بعد إبعاد أوبلاك لكن كرته تمر أعلى العارضة بقليل

ق.32 فياليبري يقتحم منطقة جزاء أتليتكو ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها اوبلاك

ق.28 كوريا يتسلمل تمريرة بينية من ساؤول ويلتف بطريقته المعتادة ويسدد لكن كرته لم تكن دقيقة

ق.10 كاراسكو كاد أن يتعادل سريعا برأسية أخرى لكن سيمون يبعد بأطراف أصابعه

ق.9 جووووووول أليكس بيرينجير يسجل الأول بضربة رأسية بعد عرضية أندير كابا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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