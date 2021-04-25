حقق معه الأبيض العلامة الكاملة.. العدوي يُدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

الزمالك والإنتاج الحربي

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي للحكم أحمد العدوي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي، غدا الإثنين، على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري.

وسيدير العدوي المباراة، ويساعده أحمد ساهر وهشام الدسوقي.

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وسيكون أحمد علي هو الحكم الرابع للمباراة.

أما محمود الدسوقي فسيكون هو الحكم الفيديو ويساعده أحمد جمال.

وسبق للعدوى إدارة مباراتين للزمالك من قبل.

الأولى كانت ضد طنطا في الجولة 29 للموسم الماضي والتي انتهت بنتيجة 3-1.

وخلالها أشهر بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء بالإضافة لإلغاء حكم الفيديو المساعد ركلتين أخرتين.

أما المباراة الثانية فكانت ضد الجونة في الموسم الحالي وانتهت لصالح الزمالك بهدف، وأشهر خلالها العدوي 4 بطاقات صفراء.

كما أدار العدوي مباراتين للبنك الأهلي في الموسم الحالي.

فاز البنك الأهلي في الأولى ضد الإنتاج بثلاثية دون رد وأشهر خلالها 3 بطاقات صفراء.

وتعادل في الثانية ضد سموحة 2-2، وأشهر خلالها 5 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء.

وإجمالا أدار العدوي 8 مباريات في الموسم الحالي، أشهر خلالهم 43 بطاقة صفراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

الزمالك البنك الأهلي
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