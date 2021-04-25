بعد مهزلة الموسم.. إشبيلية يتجاوز غرناطة ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الأحد، 25 أبريل 2021 - 20:48 كتب : زكي السعيد أوكامبوس - إشبيلية - غرناطة إشبيلية غرناطة في إسبانيا نرشح لكم أخر الأخبار سولشاير: لا أعلم باحتجاج جماهير يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. نركز فقط على المباراة 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر في إسبانيا - أتليتك بلباو (1) (0) أتليتكو مدريد.. جوووووول بيرينجير 28 دقيقة | الدوري الإسباني جوارديولا بعد الفوز بكأس الرابطة: من السهل التتويج بالبطولات مع سيتي وبايرن وبرشلونة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي بعد مهزلة الموسم.. إشبيلية يتجاوز غرناطة ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 37 دقيقة | الدوري الإسباني بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس ينتصر على آيك أثينا بثنائية 46 دقيقة | المحترفون إسماعيل يوسف: ساسي وافق على تمديد عقده بمبلغ أقل معنا.. وأين مخالفات المجلس السابق؟ 49 دقيقة | مصر إسماعيل يوسف: عرضنا على كارتيرون ضعف الراتب للاستمرار مع الزمالك ساعة | مصر إلا إذا حدثت معجزة.. أياكس بطلا وشيكا للدوري الهولندي ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر في إسبانيا - أتليتك بلباو (1) (0) أتليتكو مدريد.. جوووووول بيرينجير إسماعيل يوسف: ساسي وافق على تمديد عقده بمبلغ أقل معنا.. وأين مخالفات المجلس السابق؟ 25 أبريل سيظل حزينا على توتنام.. هدف لابورت يحسم كأس الرابطة لـ سيتي بعد مهزلة الموسم.. إشبيلية يتجاوز غرناطة ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليلة جريزمان.. أنامل برشلونة تقترب من ملامسة الصدارة بثنائية في فياريال الأكثر مشاهدة 1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 إنبـي 3 الأهلي انتهت الدوري المصري 0 الاتحاد السكندري 2 بيراميدز انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليفربول 1 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 وست هام يونايتد 1 تشيلسي انتهت الدوري الإسباني 0 ريال مدريد 0 ريال بيتيس انتهت الدوري الإنجليزي 0 ليدز يونايتد 0 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 1 أستون فيلا 2 وست بروميتش ألبيون مباشر 19:35 الدوري الإسباني 1 أتليتك بلباو 0 أتليتكو مدريد مباشر 23:58 الدوري الإسباني 1 فياريال 2 برشلونة انتهت الدوري الإسباني 2 إشبيلية 1 غرناطة انتهت الدوري المصري - الزمالك - البنك الأهلي لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - كريستال بالاس لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - إيبار - ريال سوسيداد لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - لاتسيو - ميلان لم تبدأ 20:45 الدوري الإيطالي - تورينو - نابولي لم تبدأ 18:30 قد ينال إعجابك