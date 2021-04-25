بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس ينتصر على آيك أثينا بثنائية

فاز أولمبياكوس على آيك أثينا بهدفين دون مقابل على ملعب جيورجيوس كارايسكاكي ضمن الجولة 32 للدوري اليوناني.

وسجل بروما ثنائية أولمبياكوس في الدقائق 50 و92.

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة منذ بدايتها قبل أن يغادر بين شوطي اللقاء ليلعب يوسف العربي بدلا منه.

بهذا الانتصار عزز أولمبياكوس صدارته للدوري اليوناني ووصل للنقطة 82.

وكان أولمبياكوس قد حسم لقب الدوري اليوناني في الجولة 29 بعد فوزه على باناثينايكوس.

بينما تجمد رصيد آيك أثينا عند النقطة 55 ليحتل المركز الرابع.

ويلعب أولمبياكوس في الجولة المقبلة ضد أريس، فيما يلعب آيك أثينا ضد باوك.

باوك يتعادل في غياب وردة

وفي نفس مباريات الجولة تعادل باوك مع باناثينياكوس دون أهداف.

وغاب عمرو وردة عن المشاركة مع باوك بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد في المباراة الماضية ضد أريس.

ووصل رصيد باوك للنقطة 58 في المركز الثاني.

بينما يأتي باناثينايكوس خامسا برصيد 51 نقطة.