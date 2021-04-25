إسماعيل يوسف: عرضنا على كارتيرون ضعف الراتب للاستمرار مع الزمالك

الأحد، 25 أبريل 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

مؤتمر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

قال إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة السابق في الزمالك إن النادي عرض على مدربه الحالي باتريس كارتيرون أن يتقاضى ضعف الراتب ليستمر مع الفريق في سبتمبر الماضي.

وصرح يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس "كارتيرون رحل في وقت صعب، لم يكن هناك سببا لرحيله، كان يتبقى له فقط نصف شهر كمستحقات".

وواصل "لم يرحل بسبب أزمة مالية، لذلك كنت متعجبا، لم يقل أو لأمير مرتضى أسبابا مقنعة تجعله يرحل. عرضنا عليه ضعف الراتب، أن يتقاضى 180 ألفا بدلا من 90".

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وأضاف "لكنه كان مصرا على الرحيل، قرر ذلك في 24 ساعة، كانت صدمة لنا لأن علاقته باللاعبين والإدارة كانت جيدة جدا، لكنه تعمد الرحيل في هذا التوقيت".

في سبتمبر الماضي فاجأ كارتيرون الجميع في الزمالك بدفع الشرط الجزائي في عقده للرحيل إلى التعاون السعودي.

قبل أشهر قليلة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتدب الزمالك بعده المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قبل أن يرحل الأخير ويعود كارتيرون في مارس الماضي.

وتوج كارتيرون مع الزمالك بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وفي ولايته الحالية قاد الفريق في 6 مباريات فاز في 4 منها وخسر 2.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه البنك الأهلي يوم الإثنين في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك كارتيرون
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