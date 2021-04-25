إلا إذا حدثت معجزة.. أياكس بطلا وشيكا للدوري الهولندي

بات أياكس أمستردام على وشك الفوز بلقب الدوري الهولندي، بانتصاره على ضيفه ألكمار بهدفين دون رد في ملعب يوهان كرويف أرينا، بالجولة 30 من المسابقة.

وسجّل دافي كلاسين هدفي أياكس في الدقيقتين 66 و90.

ليرفع أياكس رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد ألكمار عند 61 نقطة في المركز الثالث.

إلا إذا حدثت معجزة

حسابيًا، لم يفز أياكس رسميًا بالدوري بعد، لكن حتى لا يحدث ذلك فنحن في حاجة إلى معجزة غير واردة الحدوث.

أياكس يبتعد عن مطارده بي إس في أيندهوفن بفارق 12 نقطة قبل 4 جولات على النهاية، ويتفوق عليه بفارق 33 هدفًا.

وبالتالي حتى يخسر أياكس اللقب، عليه ألا يحصد أي نقطة في المباريات الأربع المقبلة، وفوق ذلك يجب أن يفوز أياكس بكل مبارياته المتبقية، بل عليه أن يعوض تأخره بـ33 هدفا عن أياكس خلال تلك المباريات الأربعة، أمر أقرب إلى المستحيل.

أياكس يمكنه التتويج رسميا يوم الأحد المقبل عندما يستقبل إمين، ويكفيه وقتها التعادل.

عودة الجماهير واحتفال بالأسطورة

وعرفت المباراة عودة الجماهير للمدرجات في الوقت المناسب لرؤية فريقها المفضل يقترب من معانقة اللقب.

كما احتفلت الجماهير بعيد ميلاد الأسطورة يوهان كرويف الذي يحمل الملعب اسمه، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1947.