إلا إذا حدثت معجزة.. أياكس بطلا وشيكا للدوري الهولندي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

أياكس أمستردام

بات أياكس أمستردام على وشك الفوز بلقب الدوري الهولندي، بانتصاره على ضيفه ألكمار بهدفين دون رد في ملعب يوهان كرويف أرينا، بالجولة 30 من المسابقة.

وسجّل دافي كلاسين هدفي أياكس في الدقيقتين 66 و90.

ليرفع أياكس رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد ألكمار عند 61 نقطة في المركز الثالث.

أخبار متعلقة
روما يواصل الترنح بالسقوط أمام كالياري ديجون أول الهابطين في فرنسا.. وموناكو يقتحم صراع اللقب 25 أبريل سيظل حزينا على توتنام.. هدف لابورت يحسم كأس الرابطة لـ سيتي ليلة جريزمان.. أنامل برشلونة تقترب من ملامسة الصدارة بثنائية في فياريال

إلا إذا حدثت معجزة

حسابيًا، لم يفز أياكس رسميًا بالدوري بعد، لكن حتى لا يحدث ذلك فنحن في حاجة إلى معجزة غير واردة الحدوث.

أياكس يبتعد عن مطارده بي إس في أيندهوفن بفارق 12 نقطة قبل 4 جولات على النهاية، ويتفوق عليه بفارق 33 هدفًا.

وبالتالي حتى يخسر أياكس اللقب، عليه ألا يحصد أي نقطة في المباريات الأربع المقبلة، وفوق ذلك يجب أن يفوز أياكس بكل مبارياته المتبقية، بل عليه أن يعوض تأخره بـ33 هدفا عن أياكس خلال تلك المباريات الأربعة، أمر أقرب إلى المستحيل.

أياكس يمكنه التتويج رسميا يوم الأحد المقبل عندما يستقبل إمين، ويكفيه وقتها التعادل.

عودة الجماهير واحتفال بالأسطورة

وعرفت المباراة عودة الجماهير للمدرجات في الوقت المناسب لرؤية فريقها المفضل يقترب من معانقة اللقب.

كما احتفلت الجماهير بعيد ميلاد الأسطورة يوهان كرويف الذي يحمل الملعب اسمه، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1947.

أياكس في هولندا الدوري الهولندي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: أصبحنا أقرب للقب الدوري.. سنحصده لو فزنا ببقية مبارياتنا 14 ثاتيه | الدوري الإسباني
سولشاير: لا أعلم شيئا عن احتجاج جماهير يونايتد قبل مباراة ليفربول 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - أتليتك بلباو (1) (0) أتليتكو مدريد.. جوووووول بيرينجير 29 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا بعد الفوز بكأس الرابطة: من السهل التتويج بالبطولات مع سيتي وبايرن وبرشلونة 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد مهزلة الموسم.. إشبيلية يتجاوز غرناطة ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس ينتصر على آيك أثينا بثنائية 48 دقيقة | المحترفون
إسماعيل يوسف: ساسي وافق على تمديد عقده بمبلغ أقل معنا.. وأين مخالفات المجلس السابق؟ 51 دقيقة | مصر
إسماعيل يوسف: عرضنا على كارتيرون ضعف الراتب للاستمرار مع الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك