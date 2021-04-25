روما يواصل الترنح بالسقوط أمام كالياري

غاب الفوز عن روما للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الإيطالي بسقوط الفريق اليوم الأحد ضد مضيفه كالياري بنتيجة 3-2 في الجولة 33 من البطولة.

وتلقى فريق الذئاب هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة سجله تشارالامبوس ليكوجيانيس قبل أن يعادل كارلوس بيريز النتيجة في الدقيقة 27.

ثم سجل رازفان مارين وجواو جيلفاو في الدقيقتين 57 و64 ولم يكف روما هدف فيديريكو فازيو في الدقيقة 69 لمعادلة النتيجة.

وظل روما سابعا في ترتيب الدوري الإيطالي ورصيده 55 نقطة بينما رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة وظل في المرتبة 18.

ويحل روما ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الخميس في لقاء مرتقب في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ثم يواجه مضيفه سامبدوريا يوم الأحد في الدوري.

وصاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي سيتأهل على الأرجح للموسم المقبل في الدوري الإيطالي لأن بطل كأس إيطاليا سيكون يوفنتوس أو أتالانتا، والناديان في المركزين الثاني والرابع على الترتيب حاليا في الدوري.

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