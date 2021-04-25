ديجون أول الهابطين في فرنسا.. وموناكو يقتحم صراع اللقب

هبط نادي ديجون بشكلٍ رسمي إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا، بهزيمته الكبيرة أمام مضيفه رين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد روازون بارك، بالجولة 34 من المسابقة.

ورغم تقدُم ديجون في الدقيقة التاسعة بواسطة الجزائري ياسين بنزية، إلا أن شباكه تلقت 5 أهداف متتالية عن طريق مارتن تيريير، وفلافين تايت، وجيرزينو نيامسي، وكليمونت جرينييه بالدقائق 15، و71، و72، و81، 90.

ليتجمّد رصيد ديجون عند 18 نقطة في المركز 20 –الأخير- قبل 4 جولات على النهاية.

ويبتعد ديجون عن نانت صاحب المركز 18 الذي يسمح لصاحبه بخوض ملحق الهبوط، بـ13 نقطة كاملة، وهو فارق لا يمكنه تعويضه.

أتى ذلك بعد فوز نانت على مضيفه ستراسبورج بهدفين مقابل هدف واحد في نفس التوقيت، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، وهو نفس رصيد نيم صاحب المركز 19 –قبل الأخير-.

وصار ديجون أول نادٍ يهبط رسميا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، والثاني في الدوريات الخمس الكبرى بعد شالكه.

ولم يفز ديجون إلا 3 مرات، وتعادل 9، بينما خسر 22، مكتفيا بتسجيل 23 هدفا في مقابل استقبال 61 هدفا.

وبذلك يهبط ديجون بعد 5 مواسم قضاها في الدوري الفرنسي الممتاز.

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كما قفز موناكو إلى المركز الثاني مؤقتا بفوزه على مضيفه أنجيه بهدف وحيد سجل وسام بن يدر قبل 11 دقيقة على النهاية.

ليرفع موناكو رصيده إلى 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

ويتواجد ليل في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ويواجه أوليمبيك ليون مساء اليوم والفوز يعيده إلى صدارة الدوري المشتعل.