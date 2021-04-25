ليلة جريزمان.. أنامل برشلونة تقترب من ملامسة الصدارة بثنائية في فياريال

استغل برشلونة تعادل ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني، وفاز 2-1 على فياريال في نفس الجولة، ليقترب بشدة من صدارة البطولة.

ويدين برشلونة بالفوز لنجمه أنطوان جريزمان، الذي سجل مرتين بعد تقدم فياريال في النتيجة.

وأصبح برشلونة على بعد نقطتين من أتليتكو مدريد، وكلاهما لعب 32 نقطة، ويملك البلاوجرانا 71 نقطة والروخيبلانكوس 73 نقطة، فيما يملك ريال مدريد 71 نقطة من 33 مباراة.

وبالتالي، ستتحول مباراة الجولة 35 بين برشلونة وأتليتكو مدريد لموقعة كروية كبرى على لقب الليجا.

برشلونة بدأ بنفس التشكيل الذي فاز على خيتافي 5-2، مع تغيير وحيد حيث شارك سيرجينيو ديست على حساب سيرجي روبرتو.

وبدأ برشلونة بضغط كبير، وصل إلى منطقة الـ 6 ياردات حيث أهدر فرينكي دي يونج تسديدة بعد عرضية ديست، ولكن حارس فياريال سيرجيو أسينخو تألق أمامه في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 27، اخترق صامويل تشيكويزي دفاعات برشلونة، وراوغ مارك أندريه تير شتيجن، وسجل الهدف الأول عكس اتجاه اللعب تماما.

ولكن بعد دقيقة واحدة، أرسل أوسكار مينجويزا كرة طولية سيطر عليها جريزمان، الذي وضعها بمهارة واقتدار فوق أسينخو، معلنا التعادل.

وحسم جريزمان الأمور بعد 7 دقائق فقط، بعدما ضغط بيدري على دفاع فياريال، ليخطئ ماريو جاسبار ويمرر لجريمان، الذي سجل الكرة في شباك أسينخو دون مشكلة.

وفي الشوط الثاني، خرج مانويل تريجيروس مطرودا بعد تدخل عنيف للغاية على ليونيل ميسي في الدقيقة 65.

ودون جديد، استمر الشوط الثاني دون أحداث، ليحصد برشلونة 3 نقاط غالية من ملعب إل سيراميكا في صراع اللقب.