انتهت نهائي كأس الرابطة - مانشستر سيتي (1) - (0) توتنام
الأحد، 25 أبريل 2021 - 17:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، والذي يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنام على ملعب ويمبلي.
طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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ق82: جووووووول إيمريك لابورت من فوق الجميع جووووووول لمانشستر سيتي
ق74: هوجو لوريس يا رباه. محرز يخترق ويسدد ولكن تصد خارق من الفرنسي يحرم الجزائري من هدف التقدم
ق71: رأسية فيرناندينيو في يد لوريس
ق67: جاريث بيل يحل بديلا للوكاس مورا، ويحل موسى سيسوكو بدلا من لو تشيلسو.
ق46: تألق كبير من زاك ستيفن أمام تسديدة لو تشيلسو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: لوريس يتألق أمام جواو كانسيلو وتسديدته الماكرة.
ق44: إنذار جديد على مانشستر سيتي، على لابورت بعد عرقلة لوكاس مورا
ق42: تسديدات رحيم ومحرز تهدد مرمى لوريس التي لم تسكنها الكرة حتى الآن.
ق27: إنذار على سيرخيو ريجيليون.
ق26: تصدي مبهر من لوريس أمام فيل فودين داخل الـ 6 ياردات
ق14: رحيم يهدر أمام مرمى توتنام بعد استبسال من دفاع الديوك، وبالتحديد ألديريفيريلد.
ق10: ضغط كبير من سيتي بغية إحراز الهدف الأول
انطلاق المباراة