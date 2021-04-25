انتهت نهائي كأس الرابطة - مانشستر سيتي (1) - (0) توتنام

الأحد، 25 أبريل 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

إيمريك لابورت - مانشستر سيتي - توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، والذي يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنام على ملعب ويمبلي.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق82: جووووووول إيمريك لابورت من فوق الجميع جووووووول لمانشستر سيتي

ق74: هوجو لوريس يا رباه. محرز يخترق ويسدد ولكن تصد خارق من الفرنسي يحرم الجزائري من هدف التقدم

ق71: رأسية فيرناندينيو في يد لوريس

ق67: جاريث بيل يحل بديلا للوكاس مورا، ويحل موسى سيسوكو بدلا من لو تشيلسو.

ق46: تألق كبير من زاك ستيفن أمام تسديدة لو تشيلسو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: لوريس يتألق أمام جواو كانسيلو وتسديدته الماكرة.

ق44: إنذار جديد على مانشستر سيتي، على لابورت بعد عرقلة لوكاس مورا

ق42: تسديدات رحيم ومحرز تهدد مرمى لوريس التي لم تسكنها الكرة حتى الآن.

ق27: إنذار على سيرخيو ريجيليون.

ق26: تصدي مبهر من لوريس أمام فيل فودين داخل الـ 6 ياردات

ق14: رحيم يهدر أمام مرمى توتنام بعد استبسال من دفاع الديوك، وبالتحديد ألديريفيريلد.

ق10: ضغط كبير من سيتي بغية إحراز الهدف الأول

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي توتنام نهائي كأس الرابطة
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