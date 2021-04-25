مباراتان لحسم اللقب.. إنتر يفوز وتعثر يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأحد، 25 أبريل 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

استعاد إنتر نغمة الانتصارات مجددا بالفوز بهدف دون رد على حساب هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

واقترب إنتر من حسم لقب الدوري الإيطالي إذ يحتاج للفوز في مباراتين فقط من 5 مباريات متبقية في المسابقة.

أما يوفنتوس فتعثر بتعادل أمام فيورنتينا بهدف لكل منهما ضمن مباريات نفس الجولة.

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وباتت فرص يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري بعيدة إذ أن فوز إنتر في مباراة واحدة يعني خروج البيانكونيري رسميا من السباق.

ونجح إنتر في تحقيق فوزه على فيرونا بهدف دون رد سجله ماتيا دراميان في الدقيقة 76.

ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة ويحتاج للوصول إلى النقطة 85 أو تعثر جديد لميلان.

أما يوفنتوس فواصل نزيف النقاط مجددا بتعادل خارج ملعبه أمام فيورنتينا.

وتقدم فيورنتينا في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 29 عن طريق دوسان فلاهوفيتش.

بينما عادل ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 46 مع انطلاق الشوط الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث من الدوري.

الدوري الإيطالي إنتر
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