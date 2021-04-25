مدير يوفنتوس: بيرلو سيستمر معنا في هذه الحالة

أوضح فابيو باراتيشي مدير نادي يوفنتوس أن أندريا بيرلو المدير الفني للبيانكونيري سيستمر في منصبه كمدير فني للفريق في حالة واحدة.

بيرلو الذي خاص موسمه التدريبي الأول فشل في تحقيق لقب الدوري الإيطالي العاشر على التوالي، فالفريق يحتل المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر، قبل نهاية مباريات الجولة 33.

وقال باراتيشي لشبكة سكاي سبورت قبل انطلاق لقاء فيورنتينا يوم الأحد: "بيرلو سيكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل لو نجحنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بكل تأكيد".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بفارق الأهداف عن أتالانتا الثالث، وبفارق نقطة عن ميلان الوصيف.

بيرلو فشل استكمال مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليظل البيانكونيري غائبا عن منصة التتويج بدوري الأبطال منذ 1996.

ويملك المدرب الشاب فرصة التتويج بلقب كأس إيطاليا حين يواجه أتالانتا في النهائي شهر مايو المقبل.