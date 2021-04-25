كرة طائرة - الزمالك إلى نهائي إفريقيا بحثا عن إنجاز غائب منذ 9 سنوات

نجح فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة في التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة في تونس.

وتغلب الزمالك على فريق السويحلي الليبي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الترجي التونسي والأولمبي القليبي التونسي في المباراة النهائية.

وكان الزمالك قد حصد أخر لقب في بطولة إفريقيا للأندية عام 2012 والتي أقيمت أيضا في تونس.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول المتكافئ بنتيجة 25-23 قبل أن يحسم الشوط الثاني 25-18.

وفي الشوط الثالث نجح رجال الزمالك في خطف بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز 25-19.

وحققت مصر أخر خمس بطولات أقيمت من بطولة إفريقيا إذ فاز الأهلي بنسخ 2015 و2017 و2018 و2019 بينما فاز طلائع الجيش بنسخة 2016.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه السادس تاريخيا والأول منذ عام 2012.