عبد الحفيظ يوضح موقف خماسي الفريق المصاب.. وحقيقة عروض أفشة التركية

الأحد، 25 أبريل 2021 - 16:23

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - أفشة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إنه يرحب بوصول العروض الأوروبية للاعبيه، ولكن محمد مجدي "أفشة" لم يتلق أي عروض تركية بعكس بعض التقارير الصحفية مؤخرا.

وتحدث عبد الحفيظ لإذاعة أون سبورت: "وصول عرض أوروبي لأحد لاعبينا أمر جيد ونناقش العروض، لكن لم يصل لنا أي عرض رسمي لأفشة".

وعن مصابي الفريق قال: "محمد هاني وياسر إبراهيم ينتظمان في المران الجماعي في التدريب الذي يسبق مباراة المصري، أو الذي يليه".

أخبار متعلقة
الصباح التركية: جالاتا سراي سيحاول ضم أفشة.. أثار الاهتمام أثناء متابعة مصطفى محمد وكيل أفشة: جالاتاسراي وبشيكتاش وأندية أخرى تريد اللاعب تحليل في الجول - أفشة والضغط.. إيجابيات أضافها موسيماني لـ الأهلي وسلبيات عاجلة

وأكمل "بدر بانون عانى من إجهاد عضلي تام وهو جاهز تماما الآن".

وأردف "معلول سيكون جاهزا في الأسبوع الأول أو الثاني من مايو".

وأتم "جونيور أجايي يبدأ التأهيل خلال يومين وبعدها يعود بعد 10 أو 12 يوما".

محمد مجدي أفشة الأهلي سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس الرابطة - مانشستر سيتي ضد توتنام 12 دقيقة | أوروبا
مباراتان لحسم اللقب.. إنتر يفوز وتعثر يوفنتوس في الدوري الإيطالي 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
المستحيل تحقق.. مانشستر يونايتد وليدز يتعادلان سلبيا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير يوفنتوس: بيرلو سيستمر معنا في هذه الحالة 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل نهائي كأس الرابطة – كين يقود هجوم توتنام.. ومحرز أساسي مع سيتي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - الزمالك إلى نهائي إفريقيا بحثا عن إنجاز غائب منذ 9 سنوات 56 دقيقة | رياضات أخرى
عبد الحفيظ يوضح موقف خماسي الفريق المصاب.. وحقيقة عروض أفشة التركية ساعة | مصر
كما انفرد في الجول.. عبد الحفيظ عن موسيماني: لم يصلنا شيء رسمي والمدرب أكد التزامه مع الأهلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك