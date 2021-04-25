عبد الحفيظ يوضح موقف خماسي الفريق المصاب.. وحقيقة عروض أفشة التركية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إنه يرحب بوصول العروض الأوروبية للاعبيه، ولكن محمد مجدي "أفشة" لم يتلق أي عروض تركية بعكس بعض التقارير الصحفية مؤخرا.

وتحدث عبد الحفيظ لإذاعة أون سبورت: "وصول عرض أوروبي لأحد لاعبينا أمر جيد ونناقش العروض، لكن لم يصل لنا أي عرض رسمي لأفشة".

وعن مصابي الفريق قال: "محمد هاني وياسر إبراهيم ينتظمان في المران الجماعي في التدريب الذي يسبق مباراة المصري، أو الذي يليه".

وأكمل "بدر بانون عانى من إجهاد عضلي تام وهو جاهز تماما الآن".

وأردف "معلول سيكون جاهزا في الأسبوع الأول أو الثاني من مايو".

وأتم "جونيور أجايي يبدأ التأهيل خلال يومين وبعدها يعود بعد 10 أو 12 يوما".