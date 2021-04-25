كما انفرد في الجول.. عبد الحفيظ عن موسيماني: لم يصلنا شيء رسمي والمدرب أكد التزامه مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي لم يتلق أي مكاتبات رسمية من اتحاد جنوب إفريقيا، لاستقدام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لتدريب منتخب الأولاد.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت: "لم يصل للأهلي أي شيء رسمي من اتحاد جنوب إفريقيا بشأن بيتسو موسيماني".

وأردف "المدرب عندما طرح الموضوع على إدارة الأهلي أكد التزامه مع النادي".

اقرأ - "المدرب رفض".. مصدر بـ اتحاد جنوب إفريقيا ينفي لـ في الجول التواصل مع الأهلي من أجل موسيماني

وفي وقت سابق، نفى مصدر باتحاد جنوب إفريقيا التقارير التي تحدثت عن تواصله مع الأهلي بشكل رسمي، لاستقدام بيتسو موسيماني مدرب الأحمر، لتدريب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يحدث تواصل رسمي مع الأهلي لاستقدام بيتسو موسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا".

وأردف "آخر تواصل رسمي، كان مع المدرب بشكل مباشر قبل أسبوع، وأبلغنا موسيماني برفضه لتولي المهمة وبالتالي استبعدناه من قائمة المرشحين، رغم أننا عرضنا عليه تدريب منتخب جنوب إفريقيا بجانب تدريب الأهلي".

وأتم "موسيماني أبلغنا بأنه مستمر مع الأهلي".

وتؤكد تقارير جنوب إفريقية، أن البرتغالي كارلوس كيروش، سيكون المدرب المقبل لمنتخب الأولاد.

وكان FilGoal.com قد كشف عن عدم تفضيل موسيماني لفكرة تدريب منتخب بلاده في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفشلت جنوب إفريقيا في التأهل للبطولة القارية رغم جمعها لعشر نقاط في 6 جولات.

احتلت المركز الثالث خلف السودان الوصيف (12 نقطة) وغانا المتصدرة (13 نقطة).

وشاركت جنوب إفريقيا 10 مرات في كأس إفريقيا وتوجت باللقب في 1996 على ملعبها.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.

ومع الأهلي، الذي يتولى تدريبه منذ أكتوبر الماضي، فاز موسيماني بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما حسم أيضا لقب الدوري المحلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية.