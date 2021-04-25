كارباخال: سنقاتل على لقب الدوري حتى النهاية

شدد داني كارباخال مدافع ريال مدريد على أن فريقه سيقاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإسباني رغم التعادل المخيب للآمال ضد ريال بيتيس.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، تعادل صب في مصلحة منافسيه على اللقب، أتليتكو مدريد وبرشلونة.

وقال كارباخال في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دخلنا المباراة من أجل الفوز لكننا لم نقدم أداءً جيداً بما يكفي لتحقيق ذلك".

وأضاف "لقد تراجعنا خطوة إلى الوراء في الصراع على اللقب. لم نكن جيدين في ربع الساعة الأخيرة واكتفينا بالتعادل الذي يبعدنا عن الصدارة".

وأكمل "كان لدينا فرصة لاعتلاء الصدارة والضغط على منافسينا، لكننا لم نفعل ذلك. نشعر أننا أهدرنا فرصة كبيرة، لكننا سنقاتل على اللقب حتى النهاية".

التعادل رفع ريال مدريد إلى 71 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر الذي سيحصل على فرصة تعميق الفارق إلى 5 نقاط مع جاره العاصمي حال انتصاره على أتليتك بلباو الأحد.

كما بات الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة الثالث 3 نقاط فقط، مع خوض كتيبة رونالد كومان مباراتين أقل.

وتابع "من الواضح أن جدول المباريات مزدحم للغاية وأن الغيابات الكثيرة لا تؤثر فقط على عدم قدرة المدرب على الاستعانة بخدمات الجميع، ولكنها تحرم اللاعبين المتاحين من الاستراحة".

وواصل كارباخال "علينا التفاؤل، تبقت 5 جولات في الدوري الإسباني وسنحاول الفوز بالنقاط الـ15 المتبقية".

وانتقل المدافع الإسباني للحديث عن دوري أبطال أوروبا وأوضح "أنا متفائل بمباراة نصف النهائي التي سنلعبها ضد تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل وأتمنى أن نحقق نتيجة جيدة".

وأتم "نحن بين أفضل 4 فرق في أوروبا ونريد ان نكون أحد أفضل فريقين. لذلك، سنخرج بكامل قوتنا يوم الثلاثاء المقبل وسنحاول تقديم مباراة كبيرة".

وأكمل ريال مريد 17 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات، لكن ذلك لن يكون شفيعا له على الأرجح في صراع الليجا.

عقدة تاريخية

الرقم الأهم في المباراة هو أن ريال مدريد أكمل 371 دقيقة متتالية دون أن يهز شباك ريال مدريد عندما يحل الأخير عليه ضيفًا، أي لأكثر من 6 ساعات.

فـ بيتيس خرج بشباك نظيفة في زياراته الثلاثة الأخيرة لـ سانتياجو برنابيو، وأكملها بمباراة رابعة على ألفريدو دي ستيفانو.

ليكون بيتيس قد حصد نقاطا في 4 زيارات متتالية لملعب ريال مدريد لأول مرة في تاريخه بالدوري الإسباني.

بل بات بيتيس أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني منذ انطلاقه يخرج بشباك نظيفة من ملعب ريال مدريد في 4 مباريات متتالية، فأقصى ما حققه برشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا كان 3 مباريات.

وفوق ذلك، فـ بيتيس هو أول منافس لـ ريال مدريد الذي يمتد عمره لـ119 عاما الذي يزوره في 4 مباريات رسمية متتالية دون أن تهتز شباكه بأي مسابقة.